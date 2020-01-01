Многофункциональный принтер HP Deskjet F380 Руководства пользователя

Z6_M0I02JG0K0MJ50ACJ03DO830I4
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Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA3073
Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA30R2
Cтатус гарантии:
Не определен -
Проверка статуса гарантии Срок действия гарантии изготовителя истек -
Подробнее
Действует гарантия изготовителя
Действует расширенная гарантия.,
Осталось месяцев:
Осталось месяцев:
Осталось дней:
Осталось дней:
-
Подробнее
Серийный номер:
Номер продукта:
Дата окончания действия гарантии:
Гарантия изготовителя — это гарантия, предоставляемая с продуктом при первой покупке.
Расширенная гарантия — это любое дополнительное гарантийное покрытие или план защиты продукта, приобретаемый за дополнительную плату, который расширяет или дополняет гарантию производителя.
Гарантия снята с продукта: Этот продукт был предназначен для возврата в HP. Таким образом, гарантия была снята с этого продукта.
Гарантия отозвана - восстановленный продукт:
Относится к гарантии, которая больше не применяется, потому что продукт был восстановлен, как при покупке без гарантии
Продукт продан третьей стороне:
Этот продукт был продан третьей стороной. Любая необходимая гарантийная поддержка будет выполнена третьей стороной, которая продала продукт
Продукт был обменен:
Этот продукт был обменен на новый или восстановлен. Пожалуйста, используйте номер продукта и серийные номера нового продукта для подтверждения статуса гарантии.
Товар продавался без гарантии:
Этот продукт был продан посредником. Любая необходимая гарантийная поддержка будет выполнена посредником, который продал продукт.
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Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA30R3
Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA30R1
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Европа, Ближний Восток, Африка
Азиатско-Тихоокеанский регион и Океания
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