Многофункциональный принтер HP Deskjet F380 Руководства пользователя

Гарантия снята с продукта: Этот продукт был предназначен для возврата в HP. Таким образом, гарантия была снята с этого продукта.

Гарантия отозвана - восстановленный продукт: Относится к гарантии, которая больше не применяется, потому что продукт был восстановлен, как при покупке без гарантии

Продукт продан третьей стороне: Этот продукт был продан третьей стороной. Любая необходимая гарантийная поддержка будет выполнена третьей стороной, которая продала продукт

Продукт был обменен: Этот продукт был обменен на новый или восстановлен. Пожалуйста, используйте номер продукта и серийные номера нового продукта для подтверждения статуса гарантии.

Товар продавался без гарантии: Этот продукт был продан посредником. Любая необходимая гарантийная поддержка будет выполнена посредником, который продал продукт.