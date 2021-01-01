Информационная этикетка продукта содержит серийный номер и номер продукта. В зависимости от модели вы можете найти ее сбоку, сверху, спереди или сзади вашего настольного компьютера. Для ПК All-in-One вы найдете ее на задней стороне.

Примеры того, где можно найти название вашего продукта